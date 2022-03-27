صور - محافظ جنوب سيناء يكرم المتميزين رياضيا في أولمبياد المحافظات الحدودية

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد :

كرم اللواء خالد فودة ، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، أبطال جنوب سيناء المتميزين رياضياً من اللاعبين والمدربين والمشرفين المتميزين، خلال مشاركتهم في أوليمبياد المحافظات الحدودية في نسختها الثالثة والتي أقيمت بمحافظة أسوان خلال شهر فبراير الماضي.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف، السكرتير العام، ومحمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظ.

شمل التكريم الفائزين في لعبة كرة القدم الشاطئية بنين والمدرب لحصولهم على المركز الثاني الميدالية الفضية، و الفائزين في كرة الطائرة الشاطئية بنات لحصولهم على المركز الثالث الميدالية البرونزية، وكرة السرعة بنين لحصولهم على المركز الثالث الميدالية البرونزية، وكرة اليد بنين والمدرب، لحصولهم على المركز الثالث الميدالية البرونزية، وكرم المحافظ رئيس بعثة مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، واللاعبين في السباحة بنين حرة لفوزهم بالمركز الأول ميدالية ذهبية، والسباحة ظهر بنين ميدالية فضية، والسباحة بنات حرة ميدالية فضية، والسباحة بنات ظهر ميدالية برونزية، بالإضافة للمدرب.

وجرى تكريم لاعبي الكاراتيه بنين كاتا جماعي، لفوزهم بالميدالية الذهبية، والكاراتيه بنين كوميتيه لحصولهم على الميدالية الذهبية، والبرونزية، والكاراتيه بنات كاتا جماعي لحصولهم على ميدالية ذهبية، ومدرب الكاراتيه.

كما جرى تكريم الفائزين في ألعاب القوى، والمدرب لحصولهم على الميدالية البرونزية، واللاعبين في الملاحة الرياضية لحصولهم على الميدالية البرونزية، وتكريم لاعبي تنس الطاولة من ذوي الهمم والمدرب لحصولهم على الميدالية البرونزية.

وتكريم فريق الاتحاد الرياضي للعاملين بالحكومة، ومدرب الفريق لحصولهم على الميدالية البرونزية، ولاعبي الشطرنج لحصولهم على المركز الثالث ميدالية برونزية.

كما كرم المحافظ محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة لتميز المحافظة وحصولها علي مراكز متقدمة في كافة الألعاب الرياضية، واهدى المحافظ المتميزين شهادات تقدير تكريما لهم وتحفيزا لهم على مواصلة التميز والنجاح مع إعلاء اسم المحافظة في كافة المحافل.

وأكد محافظ جنوب سيناء في كلمته، أن تكريم العناصر المتميزة والمتفوقة في المجال الرياضي من أبناء وشباب المحافظة ومدربيهم يأتي تتويجاً لجهود وأداء مشرف لكي يحصدوا المراكز الأولى والمتقدمة، وذلك ليس فقط على مستوى المحافظة، ولكن على مستوى محافظات مصر الحدودية وعلى مستوى الجمهورية