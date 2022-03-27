السيطرة على دونباس مرحلة جديدة من الحرب الروسية الأوكرانية

مع الضغوط الكبيرة التي تتعرض لها قوات بوتين في أجزاء كثيرة من البلاد، حيث تعمل الولايات المتحدة ودول أخرى على تسريع نقل الأسلحة والإمدادات إلى أوكرانيا، أوضح مسؤولون أمريكيون أن القوات الروسية في أوكرانيا حولت تركيزها من هجوم بري يستهدف العاصمة كييف، إلى إعطاء الأولوية بدلاً من ذلك لما تسميه موسكو تحرير منطقة دونباس المتنازع عليها في شرق البلاد الصناعي، مما يشير إلى مرحلة جديدة من الحرب، يرجعها البعض إلى الاعتراف بالمقاومة الأوكرانية القوية بشكل مفاجئ، بينما يقول أحد المحللين الأمريكيين من ناحية أخرى، إن القوات الروسية تهدف إلى مواصلة الحرب بتركيز أضيق، واستخدام نهر دونباس كنقطة انطلاق جديدة.

انتهاء المرحلة الأولى

قال نائب رئيس هيئة الأركان العامة الروسية، الكولونيل الجنرال سيرجي رودسكوي، إن قواته قد حققت إلى حد كبير «الأهداف الرئيسية» للمرحلة الأولى لما تسميه موسكو «عملية عسكرية خاصة» في أوكرانيا، وبين أن القوات الروسية «خفضت إلى حد كبير» القوة القتالية للجيش الأوكراني، ونتيجة لذلك يمكن «التركيز على الجهود الرئيسية لتحقيق الهدف الرئيسي، وهو تحرير دونباس».

وفي رد واضح على رودسكوي، ناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا من جديد للتفاوض على إنهاء الحرب، لكنه قال بوضوح إن أوكرانيا لن توافق على التنازل عن أي من أراضيها من أجل السلام، وقال في خطابه الليلي عبر الفيديو للأمة: «يجب ضمان وحدة أراضي أوكرانيا»؛ «أي أن الشروط يجب أن تكون عادلة، لأن الشعب الأوكراني لن يقبلها بطريقة أخرى».

نزع السلاح

منذ بداية الغزو في 24 فبراير، كانت روسيا غامضة في وصف أهدافه العسكرية في أوكرانيا علنًا، وقالت إن الهدف كان «نزع سلاح» الحكومة، وكذلك «تحرير» دونباس، التي كان جزء منها تحت سيطرة الانفصاليين المدعومين من روسيا منذ عام 2014.

وحشد بوتين أكثر من 150.000 جندي على حدود أوكرانيا ثم دفعهم إلى العديد من الأساليب تجاه أهداف متنوعة، بدلاً من التركيز على هدف إستراتيجي واحد مثل كييف أو دونباس.

وفي الأسابيع الأربعة التي تلت ذلك، أبدى الأوكرانيون مقاومة أكثر صرامة مما هو متوقع، وتباطأت القوات الروسية بسبب العديد من المشاكل، بما في ذلك ضعف الخدمات اللوجستية، وربما تدهور الروح المعنوية. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، متحدثًا في بروكسل، «من السابق لأوانه القول ما إذا كان الروس قد غيروا نهجهم».

تشيرنيهيف التالية

ومن ناحية أخرى أمضى سكان مدينة تشيرنيهيف الليالي متجمعين تحت الأرض من الضربات الروسية التي قصفت مدينتهم المحاصرة وتحولت إلى أنقاض، وتُخصص ساعات النهار للبحث عن المياه الصالحة للشرب والمخاطرة بالوقوف في طابور للحصول على القليل من الطعام المتاح، بينما تتساقط القذائف والقنابل.

هذا هو ما يمر به الآن مدى الحياة في تشيرنيهيف، وهي مدينة في شمال أوكرانيا، حيث الموت في كل مكان مرادفًا للمعاناة الإنسانية الفظيعة، مثل مدينة ماريوبول الجنوبية المدمرة، التي أصبحت في 31 يومًا منذ غزو روسيا لأوكرانيا مهجورة.

قال إيهار كازميرشاك، وهو باحث في علم اللغة يبلغ من العمر 38 عامًا: «في الأقبية.. في الليل يتحدث الجميع عن شيء واحد.. الخوف أن تصبح تشيرنيهيف ماريوبول التالية».

حصار شديد

وتحدث اللاجئون من تشيرنيهيف الذين فروا من الحصار ووصلوا إلى بولندا هذا الأسبوع عن دمار واسع ومروع، حيث دمرت القنابل مدرستين على الأقل في وسط المدينة، وضربت الغارات أيضًا ملعبًا ومتاحفًا ورياض أطفال والعديد من المنازل.

ومع دخول الغزو الآن شهره الثاني، توقفت القوات الروسية على ما يبدو على جبهات عديدة، لكن مع استمرار روسيا في قصف وتطويق سكان المدن من تشيرنيهيف وخاركيف في الشمال إلى ماريوبول في الجنوب، قالت السلطات الأوكرانية، السبت، إنها لا تستطيع الوثوق في تصريحات الجيش الروسي يوم الجمعة، التي تشير إلى أن الكرملين يعتزم تركيز قوته المتبقية على الانتزاع كامل منطقة دونباس الشرقية في أوكرانيا من السيطرة الأوكرانية.

استهداف فنلندا

فيما ذكر رئيس فنلندا، سولي نينيستو، أن بلاده من المحتمل أن تكون مستهدفة بالحرب الإلكترونية الروسية، وقد تواجه انتهاكات حدودية إذا قررت التقدم بطلب للحصول على عضوية في حلف شمال الأطلسي، وأظهرت العديد من استطلاعات الرأي في الأسابيع الأخيرة أن غالبية الفنلنديين يدعمون الآن عضوية الناتو، بزيادة من 25% على الأكثر قبل الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال في مقابلة يوم السبت مع محطة (YLE) العامة إن أكبر فائدة ستكون «اكتساب تأثير وقائي»، لكنه أشار إلى خطر السلوك التخريبي من جانب روسيا خلال عملية الانضمام، والتي قد تستغرق أشهر على الأقل.

وقال إن تقديم طلب من شأنه أن يؤدي إلى توترات على حدود فنلندا التي يبلغ طولها 1340 كيلومترًا (830 ميلًا) مع روسيا، بما في ذلك احتمال حدوث انتهاكات «قوية» للحدود والأراضي، ليس فقط من قبل الطائرات الروسية، كما عانت فنلندا في الماضي.

التطورات الرئيسية

مدينة تشيرنيهيف التي تعرضت للقصف في شمال أوكرانيا تخشى أن تصبح «ماريوبول القادمة».

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يواجه خيارات صعبة في الغزو الأوكراني مع توقف القوات المسلحة.

يطالب اللاجئون الذين يصلون إلى بولندا قادمين من أوكرانيا بالمزيد من المساعدة لإنهاء الحرب.

قال حاكم منطقة كييف إن القوات الروسية دخلت مدينة سلافوتيتش واستولت على مستشفى هناك.

أعلنت السلطات في العاصمة الأوكرانية، كييف، فرض حظر تجول جديد لمدة 35 ساعة في المدينة.

قالت وزارة الدفاع البريطانية إن روسيا تواصل محاصرة عدد من المدن الأوكرانية الكبرى، بما في ذلك خاركيف وتشرنيهيف وماريوبول.

يجري بناء جهاز ضخم لجمع الأدلة على جرائم الحرب المحتملة والحفاظ عليها.

دعا رئيس أركان الرئيس الأوكراني الغرب إلى إنشاء برنامج إقراض وتأجير جديد لأوكرانيا.