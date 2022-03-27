روسيا تفتح ممرا بحريا لخروج السفن الأجنبية من أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية فتحها ممرًا إنسانيًا بحريًّا لخروج السفن المدنية الأجنبية من الموانئ الأوكرانية، قائد المركز الوطني لإدارة الدفاع لدى وزارة الدفاع الروسية ميخائيل ميزينتسيف: «نؤكد مرة أخرى أن من جهة روسيا لا يوجد خطر على حرية الملاحة المدنية.
وتأكيدًا على ذلك، تفتح روسيا يوميًا من الساعة 8:00 صباحا حتى 7:00 مساء ممرًا بحريًّا إنسانيًا».
وأضاف أن الجانب الأوكراني حتى الآن لم يؤكد استعداده لضمان سلامة خروج السفن الأجنبية ويتجنب بأي طريقة ممكنة التفاعل من أجل حل هذه القضية.
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