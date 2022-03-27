بعد انتهاء المهلة.. التحالف يدمر مخزن أسلحة نوعية للحوثيين

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 مارس 2022 01:10 صباحاً - منذ 4 ساعات

آخر تحديث: 26 - مارس - 2022 10:05 مساءً

أعلن التحالف عن “تدمير مخزن أسلحة نوعية بمحيط ميناء الصليف بعد نقل الحوثيين أسلحة إليه”، وذلك بعد انتهاء مهلة تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، للحوثيين بضرورة إخراج الأسلحة من مطار صنعاء وميناءي الصليف والحديدة.

وقبل انتهاء المهلة، كشف التحالف عن بدء ضربات جوية لمعاقل الحوثيين في مدينة الحديدة.

وأفادت قوات التحالف، اليوم السبت، بمقتل 3 خبراء متخصصين في تفخيخ الزوارق وإطلاقها بميناء الصليف.

كما أشار التحالف إلى إحباط هجوم وشيك على ناقلات النفط، حيث دمر 4 زوارق مفخخة بميناء الصليف قيد التجهيز.

وقال التحالف في وقت سابق، إن الحوثيين استخدموا مواقع ذات حماية خاصة لمهاجمة منشآت النفط في السعودية.

وذكر التحالف أنه استهدف مسيرات مفخخة قيد التجهيز في ميناءي الحديدة والصليف، مطالبا الحوثيين بإخراج الأسلحة من المناطق المحمية وأولها مطار صنعاء، مشيرا إلى أن استخدام المناطق المحمية عسكريا يسقط عنها الحماية.

وأكد التحالف استمرار العملية العسكرية لتحقيق مبدأ الأمن الجماعي.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن التحالف بدء عملية استجابة لتحييد استهداف المنشآت النفطية أو التأثيرِ على أمن الطاقة، وأنها مارست أعلى معايير درجات ضبط النفس لهجمات الحوثيين على المنشآت النفطية، وأفاد التحالف بأن قواته تنفذ ضربات جوية لمصادر التهديد بصنعاء والحديدة، وأن العملية العسكرية ستستمر حتى تحقيق أهدافها.

وأضاف التحالف أن هدفها حماية مصادر الطاقة العالمية من الهجمات العدائية وضمانُ سلاسل الإمداد، وأن على الحوثيين تحمل نتائج السلوك العدائي والعملية العسكرية بمراحلها الأولى.