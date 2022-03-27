شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام أوكراني: القوات الروسية سيطرت على مدينة سلافيوتيتش شمال كييف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أفادت وسائل إعلام أوكرنية أن القوات الروسية سيطرت على مدينة سلافيوتيتش شمال العاصمة الأوكرانية كييف.

وأعلنت السلطات الأوكرانية، مساء أمس السبت، إجلاء أكثر من 5.200 شخص عبر الممرات الإنسانية خلال 24 ساعة

وفي وقت سابق، اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، روسيا بتأجيج الصراع في العالم بعد تهديد موسكو باستخدام السلاح النووي، مؤكدا أن تصريحات المسؤولين في روسيا يشجّع على حيازة هذا النوع من الأسلحة.

وأوضح زيلينسكي، خلال كلمة أمام مؤتمر “منتدى الدوحة”: “إنهم يتفاخرون بأنهم يستطيعون التدمير بالأسلحة النووية ليس فقط بلدًا معينًا ولكن الكوكب بأسره”، مضيفا “إنهم يخيفوننا باستخدام الأسلحة النووية”.

وقال رئيس أوكرانيا: “في التسعينيات، تخلت أوكرانيا عن ثالث أكبر مخزون نووي في العالم، ومقابل ذلك، تلقت بلادنا ضمانات شملت روسيا”.

وأضاف رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي “الخلاصة هي أن الجميع بحاجة إلى أسلحة نووية لحماية أنفسهم من الغزو الذي يشكل خطورة كبيرة على الجميع”.