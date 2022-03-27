'جسم غريب' يطفو ويرعب إسطنبول

وقالت وزارة الدفاع التركية على "تويتر"، إن الفريق قام بتأمين الجسم وبدأ في تعطيله.

وذكرت المديرية العامة لسلامة السواحل بحسب "رويترز" أن الصيادين رصدوا الجسم بالقرب من منطقة رسو في أعالي مضيق البوسفور – الذي يصب فيه البحر الأسود - وأبلغوا خفر السواحل بذلك.



وأكد متحدث باسم المديرية تقريرا في صحيفة ميليت مفاده بأن السلطات أصدرت إشعارا لاسلكيا للقوارب بأن الجسم كان "على شكل كرة ذات نتوءات تشبه القرون"، وأنه "من المحتمل أن يكون لغما".

وتشترك تركيا في حدود على البحر الأسود مع روسيا وأوكرانيا.

وقالت وكالة المخابرات الروسية الرئيسية، قبل أيام، إن عدة ألغام انجرفت إلى البحر بعد انفصالها عن كابلات بالقرب من موانئ أوكرانية، وهو ادعاء نفته كييف ووصفته بأنه معلومات مضللة ومحاولة لإغلاق أجزاء من البحر.

