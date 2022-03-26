شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثانية.. البيت الأبيض يُلملم سقطات «بايدن» في حق «بوتين» والكرملين يُعلق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توالت “سقطات” الرئيس الأمريكي جو بايدن، في حق نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وهو ما يدفع البيت الأبيض إلى إصدار بيانات لمحاولة “لملمة” الأخطاء.

وبعد إطلاق “بايدن” أوصافًا شديدة على “بوتين” بوصفه “مجرم حرب”، وتوضيح البيت الأبيض لاحقًا بأنه كان مجرد “حديث من القلب”، عاد الرئيس الأمريكي لتصريحات مثيرة جديدة.

وقال بايدن من وارسو إن “هذا الرجل (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين)، لا يمكنه البقاء في السلطة”.

وعلق البيت الأبيض، مؤكدًا أن “بايدن لم يدعو إلى تغيير السلطة في روسيا” في خطابه في وارسو حول الوضع في أوكرانيا.

وأشار في بيانه إلى أن “بايدن كان يعني أنه لا ينبغي السماح لبوتين بممارسة السلطة على جيرانه والمنطقة”، وأنه “لم يناقش سلطة بوتين في روسيا أو تغيير الحكم”.

من جانبه أكد دميتري بيسكوف السكرتير الصحفي للكرملين أنه ليس للرئيس الأمريكي جو بايدن أن يقرر من يكون في السلطة بروسيا، وأن الروس وحدهم من يختارون رئيسهم.

وقال ردا على تصريحات بايدن خلال كلمة ألقاها في وارسو: “ليس بايدن من يقرر.. الروس هم من ينتخبون رئيس بلادهم”.