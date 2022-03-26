الصدر يشيد بموقف نواب في 'تحالف تصميم'

بغداد - ياسين صفوان - أشاد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، بموقف نواب في "تحالف تصميم" بعد جلسة اليوم.

وقال مكتب الصدر في بيان، إن زعيم التيار الصدري "اجرى اتصالاً هاتفياً مع أسعد العيداني مثمناً موقفه المشرّف مع بعض الإخوة من تحالف تصميم بالحضور لجلسة مجلس النواب التي أجريت هذا اليوم".

وأكد الصدر أن "موقفهم هذا يمثل بداية الشروع لإنهاء الفساد والتبعية والتوافقية لإتمام تشكيل حكومة أغلبية وطنية".

وعقد مجلس النواب اليوم السبت جلسة لاختيار رئيس جديد للجمهورية، قبل أن يرفعها الى يوم الاثنين المقبل لعدم اكتمال الاصوات اللازمة للانتخاب، فيما حدد يوم الاربعاء المقبل موعداً لانتخاب الرئيس.