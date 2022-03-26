أمين بغداد يعلق على إنجاز جدارية 'بائع البطيخ'

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بغداد - ياسين صفوان - علق أمين بغداد المعمار علاء معن، السبت، على إنجاز جدارية لوحة "بائع البطيخ" وسط بغداد، مؤكداً أن المشهد الحضري يحتفي بلوحة جواد سليم.
وقال معن في تغريدة له بعد انجاز جدارية لوحة "بائع البطيخ" لجواد سليم في مدخل سوق الصدرية وسط بغداد ضمن مشروع صناعة الجمال في اطار رؤية نهضة بغداد، إن "المشهد الحضري في ساحة الوثبة في بغداد يحتفي بلوحة بائع البطيخ لجواد سليم".
وأضاف أنه "تشكّل مدخلا لسوق الصدرية".