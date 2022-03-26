انت الان تتابع خبر أمين بغداد يعلق على إنجاز جدارية 'بائع البطيخ' والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - علق أمين بغداد المعمار علاء معن، السبت، على إنجاز جدارية لوحة "بائع البطيخ" وسط بغداد، مؤكداً أن المشهد الحضري يحتفي بلوحة جواد سليم.