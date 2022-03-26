«ذا هيل»: الغزو الروسي لأوكرانيا لا يسير بالطريقة التي خطط لها بوتين.. وسيناريوهان لإنهاء الحرب

الشارقة - اميمة ياسر - - شريف الجنيدي

بعد مرور شهر واحد من بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، يبدو أن الغزو الروسي لا يسير بالطريقة التي خططت لها موسكو بقيادة الرئيس فلاديمير بوتين.

وتقول صحيفة "ذا هيل" الأمريكية إن الحرب تسببت في خسائر بشرية فادحة، حيث قُتل الآلاف من الجانبين الروسي والأوكراني، فضلاً عن سقوط عدد كبير من المدنيين، وتحول الملايين إلى لاجئين، والمدن إلى قنابل موقوتة.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها أن السؤال الذي يفرض نفسه على الساحة حالياً هو كيف ستنتهي الحرب؟، وما الذي يحتاجه بوتين للابتعاد عن المواجهة العسكرية الكارثية التي خنقت اقتصاد بلاده في الوقت الذي وجهت فيه ضربة خطيرة لهيبة الجيش الروسي في ظل تعرضه لمقاومة عنيفة حالت دول استيلائه على العاصمة الأوكرانية كييف.

وأشار التقرير إلى أن الخبراء غير قادرين على تحديد المدة التي سيستغرقها الصراع، في الوقت الذي يواجه فيه الجانبان الروسي والأوكراني خسائر الحرب، فضلاً عن تصعيد العالم عقوباته على موسكو.

ونقلت الصحيفة عن ويليام تايلور، سفير الولايات المتحدة السابق في أوكرانيا، قوله إن هناك سيناريوهان لإنهاء الحرب، الأول على المدى القصير وهو المفاوضات المباشرة بين زيلينسكي وبوتين.

وأضاف تايلور أن السيناريو على المدى الطويل هو رفض بوتين الاعتراف بالواقع واستمراره في القتال، مع مقاومة الأوكرانيين وعدم الاستسلام، لتنتهي الأمور بانتصارهم وطرد الروس من أوكرانيا.

وأكد السفير الأمريكي السابق في كييف أن هذا السيناريو الطويل سيتسبب في سقوط العديد من الناس من الجانبين، مؤكداً أن الأوكرانيون سينتصرون في النهاية.

وبينما يأمل السفير الأمريكي السابق في أوكرانيا في أن تؤدي التسوية إلى وقف إطلاق النار في غضون شهرين فقط، يتوقع آخرون صراعًا طويل الأمد مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتقول سارة بيرج مولر، الأستاذة المساعدة في كلية الدبلوماسية والعلاقات الدولية في جامعة سيتون هول، إن الصراع في أوكرانيا قد يستمر لأسابيع إن لم يكن أشهر أخرى.

وأشارت "مولر" إلى أنه في ظل المقاومة الأوكرانية الشرسة، فإن روسيا بدا وأنها حدت من أهدافها، مضيفة أن القوات الروسية ستركز على شرق أوكرانيا ومنطقة دونباس التي تضم بالفعل حركات انفصالية تدعمها موسكو.

ومع فرض الولايات المتحدة وحلفائها عقوبات اقتصادية قوية على روسيا، فإن المشكلة تكمن في أوروبا، وخاصة بشأن الغاز.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن أوروبا ستشعر بتأثير هذه العقوبات عليها، إذ أن الأوروبيين سيعانون من ارتفاع أسعار الغاز والمواد الغذائية، مشيرة إلى أن هذا التأثير قد يمتد إلى الولايات المتحدة، منوهة إلى أنه من الصعب استمرار تحالف واشنطن والدول الأوروبية.

والأربعاء الماضي، أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو" أن ما يقرب من 7000 إلى 15000 جندي روسي لقوا مصرعهم أو جرحوا أو أسروا أو فقدوا ما يصل إلى 40.000 منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا قبل شهر.

وأمس الجمعة، أعلن الكرملين عن فقدان 1400 جندياً روسياً في الغزو، في تحديث عن آخر إخطار له في الثاني من مارس عندما أعلن عن مقتل نحو 500 جندي.

فيما تقدر الأمم المتحدة أن 1081 أوكرانيًا قتلوا في الصراع وأصيب 1707 آخرون.