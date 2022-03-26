خرج من المخبأ لجلب الطعام .. تفاصيل استشهاد أول مصري في أوكرانيا

الشارقة - اميمة ياسر - كشف مصدر دبلوماسي بالسفارة المصرية في أوكرانيا، تفاصيل وفاة أول حالة وفاة لمواطن مصري في أوكرانيا.

وقال المصدر لـ القاهرة 24، إن المصري المتوفي اسمه يحيى حسن حامد مواليد 1988 من مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، موضحا أنه توفي في مدينة ماريوبول المحاصرة من القوات الروسية.

وأضاف المصدر، أن المصري المتوفي خرج من المخبأ وترك زوجته الأوكرانية وابنه وحماته لشراء بعض الأغذية والطعام، موضحا أنه أثناء خروجه كان هناك قصف على المنطقة وسقطت إحدى القنابل بجواره ولقي مصرعه في الحال.

وتابع: تم التعامل مع الجثمان ودفنه في مدينة ماريوبول بسبب صعوبة نقل الجثمان لخارج المدينة وأوكرانيا بسبب الحصار والقصف العنيف، وجاري إجلاء أسرته إلى غرب أوكرانيا.

وفاة أول مصري في أوكرانيا

وكانت الجالية المصرية في أوكرانيا، أعلنت وفاة يحيى حسن يحيى أحمد، وهو أحد أبناء الجالية المصرية بأوكرانيا، نتيجة القصف الروسي في مدينة ماريوبول الأوكرانية.

وتقدمت الجالية المصرية بأوكرانيا بخالص التعازي القلبية لجميع أسرة الفقيد، داعين له بالمغرفة والرحمة، ولأهله بالصبر والسلوان.

وكانت السفارة المصرية في أوكرانيا طالبت الطلاب المصريين الدارسين في الجامعات الأوكرانية، والراغبين في التحويل للجامعات الخاصة والأهلية في مصر.

وقالت السفارة، في منشور لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: نرجو من الطلبة المصريين الذين يدرسون في أوكرانيا، ولديهم مشكلة في الحصول على كشف درجات أو سحب ملفاتهم من الجامعات الأوكرانية، أن يرسلوا بياناتهم.