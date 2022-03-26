الطقس غدا الأحد: شديد البرودة ليلًا.. وظاهرة وحيدة مسيطرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه يسود غدًا الأحد، طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية ووسط سيناء، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، خلال ساعات النهار، شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء.

وأكدت هيئة الأرصاد، أن الظاهرة الوحيدة المسيطرة ستكون الشبورة المائية التي تكون كثيفة أحيانًا من 4 إلى 8 صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه هناك نشاط رياح على مناطق متفرقة من البلاد.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد على القاهرة وعدد من المحافظات على النحو التالي:

القاهرة: العظمى 23 - الصغرى 11

الإسكندرية: العظمى 19 - الصغرى 12

كاترين: العظمى 17 – الصغرى 03

الزقازيق: العظمى 23 - الصغرى 10

سوهاج: العظمى 27 - الصغرى 12

أسوان: العظمى 30 - الصغرى 14

حلايب: العظمى 24 – الصغرى 15