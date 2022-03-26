أطفال مستشفى 57357 في زيارة لنادي المقاولين العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

استقبل نادي المقاولون العرب اليوم السبت مجموعة من أطفال مستشفى 57357 في إطار الحرص على الدور المجتمعي للنادي من جانب مجلس الإدارة برئاسة المهندس محسن صلاح ، وبحضور الجهاز الفني لفريق كرة القدم بقيادة الكابتن محمد عوده ، وتحت إشراف المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة المشرف على الكرة.

بدأت جولة الأطفال داخل نادي المقاولون العرب ، بزيارة حديقة الحيوان بالنادى ، وتم تنظيم فقرة ترفيهية للأطفال وأسرهم على حمام السباحة.

وشارك أطفال مستشفى 57357 الفريق الأول فى مباراة استعراضية، ارتدى خلالها الأطفال قمصان نادى المقاولون العرب على الملعب الرئيسي لاستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وقام الجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول بنادي المقاولون بمداعبة الأطفال وإدخال جو من المرح والبهجة خلال تواجدهم مع الفريق فى الملعب.

وأعرب المهندس محسن صلاح رئيس النادي عن سعادته باستقبال أطفال مستشفى 57357 مؤكدا أن المقاولون العرب دائما ما تهتم بالدور المجتمعي ، وأوضح أن تواجده مع الأطفال فى هذا اليوم أمر رائع متمنيا لهم الشفاء وأن يكون تواجدهم فى النادي مصدر سعادة لهم.

من جانبه أكد المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، المشرف العام على الكرة، على اهمية الرياضة ودورها المجتمعي مبديا سعادته باستضافة الأطفال ورسم البسمة على وجوههم.

وأضاف أن نادي المقاولون العرب حريص دائما على القيام بأدواره المجتمعية خاصة فيما يتعلق بالأطفال وان هناك ترتيبات لتنظيم فعاليات مجتمعية مشابهة خلال الفترة المقبلة.