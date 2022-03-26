العراق يدين الهجمات على منشآت مدنية وحيوية ونفطية سعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (د ب أ):

أدان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الهجمات التي طالت منشآت حيوية ومدنية ونفطية سعودية.

وأعرب حسين خلال اجتماعه اليوم السبت مع نظيره السعوديّ الأمير فيصل بن فرحان، على هامش مُشارَكته في مُنتدى الدوحة: "عن إدانة واستنكار العراق للهجمات التي استهدفت أراضي المملكة العربيَّة السعوديَّة ومنشآتها الحيويّة والمدنيَّة، وآخرها استهداف محطة لتوزيع المنتجات البتروليَّة التابعة لشركة أرامكو في جدة، وخزانات تابعة للشركة الوطنية للمياه ومحطة لتوزيع الكهرباء، مما خلف بعض الأضرار المادية وأسفر عن تضرر عدد من المنازل والمركبات".

وأضاف البيان، أن "الجانبين بحثا التنسيق، والتشاور المُستمِرّ في شتى المجالات؛ من أجل تحقيق الأهداف المُشترَكة، ولما فيه خير ومصلحة شعبي البلدين، كما بحثا أهميَّة تكثيف العمل نحو خلق آفاق جديدة للتعاون الثنائيّ".

وأشار البيان إلى أن "الجانبين تبادلا الرؤى، والتقييم حول مُجمَل تطوُّرات القضايا الإقليميّة التي تحظى باهتمام الجانبين، ومُواجهة التحدّيات المُختلِفة التي تتعرّض لها المنطقة، والدفع بالحلول السلميّة التي من شأنها تحقيق الأمن، والاستقرار، ودفع مسيرة التعاون بما يُحقق طموحات السلام والتنمية".