بعد اقتحام مدرسة خاصة.. وزير التعليم يحذر من سلوكيات وتكتلات أولياء الأمور

محمد اسماعيل - القاهرة -
كتب- محمد جمعة:
كتب- محمد جمعة:
حذر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، من سلوكيات بعض أولياء الأمور غير المقبول وتأثيره على العملية التعليمية، وذلك في تعليقه على واقعة اقتحام أولياء الأمور لإحدى المدارس الخاصة.
وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين خيري رمضان وكريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، مساء السبت: "هذه الواقعة ليست الوحيدة، ومن أسبوع في مدرسة أخرى أولياء الأمور اتفقوا وقالوا لأولادهم ميحضروش عشان عايزين مدير بعينه للمدرسة، وكذلك واقعة التعدي على رئيسة لجنة الامتحان بالدقهلية".
وتابع وزير التعليم: "هناك مشهد لتكتل أولياء الأمور على السوشيال ميديا، وهناك جروبات لأولياء الأمور تشبه ظاهرة الألتراس من الناحية الأخلاقية، واختراقات كما لو كان ولي الأمر يريد إدارة المدرسة على كيفه.. بالتأكيد مفيش مانع من الجروبات لو في حديث موضوعي عن التعليم".
واستطرد شوقي: "الرسالة من هذه الظواهر بائسة للأطفال، فكيف نتوقع أن يكون في هيبة للمدرسة والمعلم؟.. منقدرش نعمم الكلام على جميع أولياء الأمور، لكن بقى في ظواهر كتير عمرها ما كانت في مصر، ويجب التصدي لها اجتماعيًا، وليس الحل في العقوبات فقط".