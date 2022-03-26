بعد اقتحام مدرسة خاصة.. وزير التعليم يحذر من سلوكيات وتكتلات أولياء الأمور

محمد اسماعيل - القاهرة -كتب- محمد جمعة:

حذر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، من سلوكيات بعض أولياء الأمور غير المقبول وتأثيره على العملية التعليمية، وذلك في تعليقه على واقعة اقتحام أولياء الأمور لإحدى المدارس الخاصة.

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين خيري رمضان وكريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، مساء السبت: "هذه الواقعة ليست الوحيدة، ومن أسبوع في مدرسة أخرى أولياء الأمور اتفقوا وقالوا لأولادهم ميحضروش عشان عايزين مدير بعينه للمدرسة، وكذلك واقعة التعدي على رئيسة لجنة الامتحان بالدقهلية".