ضمن مسار العائلة المقدسة.. السفير البلجيكي يزور منطقة دير العذراء في المنيا - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد المواجدي:

زار السفير البلجيكي، فرانسو كورنيه، اليوم السبت، منطقة دير السيدة العذراء بقرية جبل الطير التابعة لمركز سمالوط شمال محافظة المنيا، والتي أدرجها بابا الفاتيكان ضمن مسار العائلة المقدسة.

قال الدكتور ثروت الأزهري، مدير إدارة السياحة بالمنيا، في تصريحات له، إن المناطق الاثرية بالمحافظة، تستقبل الوفود من جميع أنحاء العالم، موضحًا أن المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية، والمعالم السياحية الهامة.

وتستقبل المنطقة الأثرية بجبل الطير، نحو 3 ملايين كل عام من المسلمين والأقباط، إحياءً لذكرى مرور العائلة المقدسة والتي تأتي خلال شهر مايو من كل عام.

تضم المنطقة كنيسة السيدة العذراء، ونحتت في الصخر، وأُنشأت على يد الملكة هيلانة والدة الإمبراطور قسطنطين عام 328 ميلادية، والكنيسة لها مدخل يقع جهة الغرب يعلوه أحجار منحوتة مختلفة الأحجام، وتتكون من صحن من ثلاثة أجنحة وخورس يتقدم الهيكل وعلى جانبيه حجرتان، ويتضمن الصحن المعمودية الأثرية المنفذة داخل أحد الأعمدة الحجرية الكبيرة، كما يتوسط صحن الكنيسة حوض اللقان، وفي الناحية الجنوبية الشرقية نجد المغارة أو الكهف الذي مكثت فيه العائلة المقدسة لمدة 3 أيام.

ويطلق البعض على المنطقة الأثرية، عدة ألقاب منها اسم دير "البكرة" لوجود بكرة كانت تستخدم في الصعود والنزول من الجبل، كما يطلق عليه اسم جبل الطير بسبب تجمع أعداد كبيرة من "طير البوقيرس" داخله، وكذلك جبل الكف لمنع المسيح سقوط صخرة عليه ووالدته بعد أن أشار إليها بـ"كف يده" التي انطبعت على الصخرة حتى الآن ويتم عرضها داخل المتحف البريطاني.