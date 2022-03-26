وأعلن المكتب الصحفي للمنطقة العسكرية الشرقية في روسيا أن «غواصي مكافحة الأعمال التخريبية تدربوا على كشف مجموعات غواصة تخريبية، وعاينوا أجسام السفن والرصيف البحري، بحثًا عن ألغام وعبوات ناسفة زرعها العدو المفترض».
وفي وقت سابق، ذكر موقع «بوليت إكسبرت» أن السفن الروسية أطلقت نيرانها على العدو المفترض في البحر الأسود، الذي أغلق الجيش الروسي مياهه وأجواءه في إطار العملية الروسية في أوكرانيا.
كانت هذه تفاصيل خبر أسطول المحيط الهادئ الروسي يجري مناورات على الحدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.