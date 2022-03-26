خادم الحرمين يتلقى برقية من ملك المغرب يؤكد فيها تضامن بلاده مع السعودية

أعرب ملك المملكة المغربية، الملك محمد السادس، عن استنكاره الشديد للاعتداءات الدنيئة والمتكررة التي استهدفت منشآت حيوية ومدنية بالمملكة العربية السعودية ، منددًا بهذه الأعمال التخريبية والإرهابية الجبانة. وأكد في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، تضامن بلاده المطلق مع المملكة، ووقوفها الدائم إلى جانبها من أجل التصدي لهذه المحاولات المقيتة التي لا تستهدف أمن المملكة وسلامة مواطنيها فحسب بل تشكل تهديدًا لأمن إمدادات الطاقة في العالم.



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