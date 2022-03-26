أوكرانيا تستعيد السيطرة على مدينة تروستيانيتس

استعادت القوات الأوكرانية السيطرة على مدينة تروستيانيتس في شمال شرق البلاد حيث كانت المواجهة مع القوات الروسية محتدمة، حسبما أكّدت وزارة الدفاع الأوكرانية السبت.

وكتبت الوزارة على حسابها على تلجرام، نقلًا عن اللواء 93 في القوات المسلحة الأوكرانية «حُرّرت مدينة تروستيانيتس في منطقة سومي من جنود الاحتلال الروسي».

ويبدو أن استعادة هذه المدينة التي تقع على بعد نحو خمسين كيلومترًا من سومي والتي كان يبلغ عدد سكانها نحو 20 ألف نسمة قبل بداية الغزو الروسي، بمثابة تقدم كبير للجيش الأوكراني الذي شن هجمات مضادة في مناطق معينة.

وبحسب كييف، احتلّت فرقة المدرّعات الروسية «كانتيميروفسكايا» مدينة تروستيانيتس.

وأشار بيان وزارة الدفاع الأوكرانية إلى أن «الجيش الروسي فرّ من تروستيانيتس تاركًا أسلحة ومعدّات وذخائر».