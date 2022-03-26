أسقطت الدفاعات الروسية طائرة مسيرة أوكرانية كانت تحاول الوصول إلى سماء مدينة سيفاستوبول غربي شبه جزيرة القرم الروسية. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف: «أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرة مروحية أوكرانية من طراز (مي-24) فوق قرية ستارايا باسان، وخلال النهار، دمرنا ثلاث طائرات أوكرانية بدون طيار فوق بالاكليا، وكييف وتشيرنيغوف، وطائرة مسيرة كانت تقترب من سيفاستوبول فوق البحر الأسود».



كانت هذه تفاصيل خبر تدمير مروحية أوكرانية حاولت الاقتراب من جزيرة القرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.