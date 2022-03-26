التحالف: تدمير مخزن أسلحة نوعية بمحيط ميناء الصليف

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه دمر مخزن أسلحة نوعية بمحيط ميناء الصليف وذلك بعد أن قامت مليشيا الحوثي الإرهابية بنقل الأسلحة إليه. وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق أنه استهدف 4 زوارق مفخخة بميناء الصليف قيد التجهيز، كما أحبط هجوما وشيكا لناقلات النفط. وأضاف أنه تم مقتل 3 خبراء مختصون بتفخيخ الزوارق واطلاقها بميناء الصليف.



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