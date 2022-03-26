بايدن يقول إنّ بوتين لا يمكنه "البقاء في السلطة" والكرملين يرد "هذا الامر لا يقرره بايدن"



قال الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم السبت، إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين "لا يمكنه البقاء في السلطة"، وذلك في خطاب ألقاه في العاصمة البولندية وارسو تناول فيه النزاع في أوكرانيا، ووصفه بأنه "فشل استراتيجي" لروسيا.



ووصف بايدن مقاومة أوكرانيا في مواجهة القوات الروسية بأنها جزء من "معركة عظيمة من أجل الحرية"، داعياً العالم إلى الاستعداد "لمعركة طويلة".



وقال للأوكرانيين "نحن إلى جانبكم".



وأكّد بايدن أنّ الشعب الروسي "ليس عدوّنا"، داعيًا إيّاه إلى تحميل رئيسه مسؤولية تعرض البلاد لعقوبات اقتصادية غربية شديدة.



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وحذّر موسكو قائلًا "لا تفكروا حتى في التقدم إنشاً واحداً داخل أراضي حلف شمال الأطلسي"، مشدداً على أنّ الولايات المتحدة تعتبر البند الخامس من معاهدة حلف شمال الأطلسي الخاصة بالدفاع المشترك "واجبًا مقدسًا".



وأضاف في إشارة إلى نظيره الروسي "بحقّ الله، لا يمكن لهذا الرجل البقاء في السلطة".



وختم خطابه قائلًا "سيكون لنا مستقبل مختلف، مستقبل أكثر إشراقًا متجذر في الديمقراطية والمبدأ والأمل والنور".



في الأثناء، قال مسؤول في البيت الأبيض إنّ الرئيس بايدن لم يكن يدعو لتغيير النظام في روسيا، عندما قال اليوم السبت إنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لا يمكن أن يظل في السلطة".



وتابع المسؤول، بعد كلمة ألقاها بايدن في وارسو، "قصد الرئيس أنّ بوتين لا يمكن السماح له بالاستقواء على جيرانه في المنطقة. (الرئيس) لم يكن يناقش سلطة بوتين في روسيا أو تغيير النظام".



في المقابل، رفض المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف تعليق الرئيس الأميركي جو بايدن بأنّ الرئيس بوتين "لا يمكن أن يظل في السلطة"، قائلاً إنّ الروس هم من يختارون الشخص الذي يريدونه زعيماً لهم.



ورداً على سؤال عن تعليق بايدن، قال بيسكوف "هذا أمر لا يقرره بايدن. رئيس روسيا ينتخبه الشعب الروسي".



(وكالات)