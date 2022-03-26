شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض يعلق على تصريحات بايدن: لم يقصد الدعوة لتغيير النظام الروسي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح البيت الأبيض في تعليق على تصريحا الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي طالب فيه بوتين بالتنحي عن السلطة، أن الرئيس الأمريكي لم يقصد الدعوة لتغيير النظام في روسيا؛ وفق قناة العربية.

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن صرح اليوم أنه لا يمكن للرئيس الروسي فلاديمير بوتين “البقاء في السلطة”، كما التقى بايدن عددا من اللاجئين الأوكرانيين.

وقال بايدن مهاجما نظيره الروسي إن “بوتين يعيد روسيا إلى القرن التاسع عشر”، بحسب مقتطفات من تصريحات الرئيس الأمريكي بثتها وكالة بلومبرج للأنباء.