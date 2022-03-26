بايدن يحذر القوات الروسية من أي تقدم داخل أراضي الناتو

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء اليوم السبت، القوات الروسية من أي تقدم داخل أراضي الناتو

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد التقى مساء اليوم السبت في وارسو وزيرين أوكرانيين ولاجئين فروا من الهجوم الروسي على بلادهم، غداة إعلان الجيش الروسي تركيز هجومه على منطقة دونباس في شرق أوكرانيا.

ووصف بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين بـ “الجزّار” خلال لقائه لاجئين أوكرانيين في وارسو السبت، في تصريح يعكس تصعيدًا جديدًا في العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا.

وتفاعل بايدن مع سؤال حول رأيه “بفلاديمير بوتين نظرًا لما يفعله بهؤلاء في أوكرانيا”، حيث رد بايدن بقوله “إنه جزّار”، في إشارة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتابع الرئيس الأمريكي بايدن إنّه “غير متأكد” من أن روسيا غيرت إستراتيجيتها من هجومها على روسيا، وذلك بعد أن قالت موسكو إنها تركز على “التحرير” الكامل لإقليم دونباس الانفصالي بشرق أوكرانيا.