عون: ندفع ثمن تداعيات الحرب في سوريا

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وقال خلال استقباله رئيس أساقفة كانتربري رئيس الكنيسة الإنجليكانية جاستن ويلبى، «إن لبنان عانى ولا يزال من الاضطرابات والصراعات بين الدول التي أثرت عليه بشكل مباشر لا سيما الحروب في المنطقة ودول الجوار، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية».
وقال رئيس أساقفة كانتربري «إن التوترات الدولية كبيرة جدا، حيث إن حاجات العديد من الدول تقع في طي النسيان بسهولة ولا سيما في هذه المنطقة».
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