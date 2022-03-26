شكرا لقرائتكم خبر عون: ندفع ثمن تداعيات الحرب في سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أن بلاده لا تزال تدفع ثمن تداعيات الحرب في سوريا نتيجة استقباله النازحين السوريين وعدم مساعدة المجتمع الدولي على إعادتهم إلى بلادهم.

وقال خلال استقباله رئيس أساقفة كانتربري رئيس الكنيسة الإنجليكانية جاستن ويلبى، «إن لبنان عانى ولا يزال من الاضطرابات والصراعات بين الدول التي أثرت عليه بشكل مباشر لا سيما الحروب في المنطقة ودول الجوار، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية».

وقال رئيس أساقفة كانتربري «إن التوترات الدولية كبيرة جدا، حيث إن حاجات العديد من الدول تقع في طي النسيان بسهولة ولا سيما في هذه المنطقة».