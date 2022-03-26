زوارق إسرائيلية تهاجم صيادي غزة

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وقالت مصادر محلية فلسطينية وشهود عيان في مدينة غزة، «إن زوارق بحرية إسرائيلية أطلقت النار نحو مراكب الصيادين وفتحت خراطيم المياه عليها، وحاولت إغراق أحدها قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة».
فيما هاجمت زوارق بحرية إسرائيلية الصيادين ومراكبهم قبالة بحر مدينة رفح بالرصاص وفتحت صوبهم خراطيم المياه، مما اضطرهم إلى مغادرة البحر والعودة إلى الشاطئ.
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