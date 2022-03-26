البرلمان يفشل في انتخاب رئيس جديد للعراق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي أمس، رفع جلسة البرلمان العراقي لانتخاب رئيس جديد للبلاد إلى الأربعاء المقبل. وأخفق البرلمان في إتمام عملية انتخاب رئيس الجمهورية بسبب عدم تحقق نصاب الثلثين بعد إعلان قوى الإطار التنسيقي الشيعي الموالي لإيران وحلفائه البالغ عددهم 126 نائبا مقاطعة الجلسة. ويتنافس على منصب رئيس الجمهورية 40 مرشحا ويعد المرشح ربير أحمد عن الحزب الديمقراطي الكردستاني وبرهم صالح عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني أبرز المرشحين للتنافس على المنصب. وشهد محيط المنطقة الخضراء الحكومية وسط بغداد إجراءات أمنية مشددة بالتزامن مع عقد جلسة البرلمان، وكان رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي قد افتتح جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بحضور 202 نائبا من أصل 329. ويترقب العراقيون بعد أكثر من خمسة أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة التي جرت في البلاد في العاشر من أكتوبر 2021، تشكيل حكومة عراقية جديدة استجابة لمطالب المظاهرات الاحتجاجية التي جرت في العراق في أكتوبر 2019.

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