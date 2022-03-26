اعتداءات الحوثي البربرية تثير غضبا عالميا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت دول ومنظمات عربية وعالمية تضامنها الكامل مع السعودية ضد الاعتداءات البربرية الحوثية الأخيرة، وأقرت بحق المملكة المطلق في التصدي للأعمال الجبانة التي تستهدف أرض الحرمين الشريفين.

وفيما حذر التحالف العربي لدعم الشرعية من «نفاد صبره»، وأشار إلى أن المملكة تعرضت لـ16 «اعتداء عدائيا خلال ساعات»، أدان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن هجمات الحوثيين الإرهابية، وقال «في الوقت الذي يتعين فيه على كل الأطراف أن تركز على خفض التصعيد وتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للشعب اليمني قبل شهر رمضان المبارك، يواصل الحوثيون سلوكهم المدمر وهجماتهم الإرهابية المتهورة بضرب بنية تحتية مدنية».

وأضاف «سنواصل العمل مع شركائنا السعوديين لتعزيز دفاعاتهم، مع السعي للتوصل إلى نهاية دائمة للصراع وتحسين الحياة وتهيئة المجال لليمنيين لتحديد مستقبلهم بشكل جماعي».

وعد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، استمرار الجماعة الإرهابية في إطلاق المسيرات المخففة باتجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة عملا إرهابيا خطيرا ينطوي على تهديد جسيم للأمن في المنطقة، ولإمدادات الطاقة في وقت يمر به الاقتصاد الدولي بظرف دقيق.

وندد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين، الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بمواصلة الميليشيات الحوثية جرائمها الإرهابية الممنهجة، باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، مستغلة التزام التحالف العربي بقيادة المملكة بالقيم والمبادئ الأخلاقية.

وأكدت مصر شجبها التام ورفضها المطلق للأعمال الإرهابية لميليشيات الحوثي الإرهابية، ولأي عمل جبان يستهدف أمن واستقرار المملكة، وقالت الخارجية «تجدد مصر تأكيد وقوفها جنبا إلى جنب مع المملكة فيما تتخذه من تدابير لصون أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، انطلاقا من الارتباط الوثيق بين الأمن القومي للبلدين الشقيقين».

وشدد البيان على خطورة مواصلة ميليشيات الحوثي هذه الأعمال العدائية التي تعد تهديدا جسيما ومباشرا للأمن والاستقرار في المنطقة، ولسلامة إمدادات الطاقة؛ فضلا عما تمثله من انتهاك صارخ لمبادئ وقواعد القانون الدولي.

واستهجنت بريطانيا الاعتداء الحوثي، وأعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إدانته وبشدة اعتداءات الحوثيين على المواقع الحيوية في المملكة، مؤكدا أن الاعتداءات تعرض حياة المدنيين للخطر ويجب أن تتوقف.

ورفضت غالبية دول العالم الاعتداءات الغاشمة ووصفتها بـ(الجبانة)، وخرجت بيانات الاستنكار من أمريكا وبريطانيا ومصر والإمارات وقطر والكويت والبحرين والأردن والجزائر وغيرها من الدول والمنظمات الدولية.

قالوا عن الاعتداءات الحوثية:

