ضربة موجعة لأوكار الحوثيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن سلسلة غارات عنيفة وموجعة أمس استهدفت مواقع وأوكار حوثية في صنعاء والحديدة، بهدف حماية مصادر الطاقة عالميا.

وأعلن التحالف العربي بدء عملية عسكرية في اليمن، ردا على هجمات الحوثيين التي استهدفت منشآت نفطية في السعودية، واستجابة لتحييد استهداف المنشآت النفطية أو التأثير على أمن الطاقة، وأنه مارس أعلى معايير درجات ضبط النفس بعد هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية.

وأفاد التحالف في بيان «بأن قواته تنفذ ضربات جوية لمصادر التهديد بصنعاء والحديدة، وأن العملية العسكرية ستستمر حتى تحقيق أهدافها». وأضاف التحالف أن «هدف العملية حماية مصادر الطاقة العالمية من الهجمات العدائية وضمان سلاسل الإمداد، وأن على الحوثيين تحمل نتائج السلوك العدائي والعملية العسكرية بمراحلها الأولى».

واعترفت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، أن التحالف استهدف، مبنى شركة صافر في العاصمة صنعاء بغارة جوية، ومبنى الكهرباء في شارع جيزان بمدينة الحديدة ومنشآت شركة النفط في ميناء الحديدة وميناء الصليف.

ودعا التحالف المدنيين لعدم التواجد أو الاقتراب من أي موقع أو منشآة نفطية بالحديدة، مؤكدا على أنه سيتعامل مباشرة مع مصادر التهديد، مشيرا إلى أنه سيجنب الأعيان المدنية والمنشآت النفطية الأضرار الجانبية.

وفي وقت سابق، قال التحالف «إنه ورغم تنفيذ الحوثيين 16 هجوما عدائيا بينها عملية استهدفت محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لأرامكو في جدة فإنه يمارس ضبط النفس من أجل إنجاح المشاورات اليمنية التي ستنعقد في 29 مارس الحالي برعاية خليجية». كما أعلن التحالف تدمير الدفاعات السعودية مسيرتين مفخختين أطلقتا باتجاه نجران، وأكد أن الهجمات العدائية أمس أطلقت من مطار صنعاء الدولي ومحافظة الحديدة.

وقال «نراقب أنشطة مشبوهة لإطلاق موجة من الهجمات العدائية نحو السعودية». وتابع «نقيم التهديدات والتداعيات والإجراءات تأخذ بالاعتبار الأمن الإقليمي والجماعي».

ميدانيا تمكنت قوات الجيش الوطني من تحقيق تقدم ميداني جديد خلال المعارك التي تدور جنوبي محافظة مأرب ونفذت قوات الجيش الوطني والمقاومة، هجوما واسعا على مواقع تتمركز فيها ميليشيات الحوثي جنوبي محافظة مأرب وتمكنت من تحرير عدد من تلك المواقع كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي.

وقالت مصادر ميدانية «إن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، حررت، مواقع مهمة جنوبي مأرب». وأضافت «إن قوات الجيش والمقاومة شنت هجوما واسعا من عدة محاور، على مواقع تتمركز فيها ميليشيان الحوثي جنوبي مأرب، وتمكنت قوات الجيش والمقاومة من تحرير تبة الشهيد والفية والمنطقة الواقع بينهما، وتصل المساحات المحررة قرابة 8 كلم».

وأكد مصدر عسكري أن هجوم قوات الجيش والمقاومة كان مباغتا على مواقع الميليشيات ومفاجئا لها، مما أدى إلى نجاح الهجوم بشكل كبير، وتكبيد الميليشيات الحوثية خسائر كبيرة.

مشاهدات يمنية:

