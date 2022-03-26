تونس تحبط عملا تخريبيا يستهدف دولا مجاورة

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وأفاد المتحدث حسام الجبابلي في مؤتمر صحفي بثكنة العوينة العسكرية أمس، بأن وحدات مكافحة الإرهاب أوقفت في الفترة الأخيرة أجانب يحملون الفكر التكفيري وكانوا يخططون للالتحاق بتنظيم جند الخلافة في الجبال أو التحول إلى ليبيا للالتحاق بخلايا إرهابية.
وأعلن الجبابلي عن إيقاف 30 شخصا وإيداع 17 شخصا السجن بعد الكشف عن خلية إرهابية في سوسة مرتبطة بتنظيم جند الخلافة ولها عناصر في سبع ولايات.
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