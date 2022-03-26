شكرا لقرائتكم خبر أفغانيات يتظاهرن رفضا لوقف تعليم البنات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت العشرات من المدرسات والطالبات وناشطات حقوق المرأة مسيرات في كابول أمس، ضد حظر التحاق الفتيات بالمدارس بعد الصف السادس.

ونشرت وسائل إعلام محلية لقطات فيديو لبضع عشرات من النساء مع فتيات يرتدين الزي المدرسي ويحملن كتبا مدرسية، يطالبن بحقوقهن في الدراسة والعمل بأفغانستان ويردن إعادة فتح مدارس البنات بجميع أنحاء البلاد، ومارست طالبان مضايقات للمشاركات في احتجاجات مماثلة.

وقالت إحدى المنظمات «إن المسيرة بدأت أمام وزارة التعليم في العاصمة وانتهت بشكل سلمي».

وكانت أكثر من مليون فتاة أفغانية استعدت الأربعاء الماضي للعودة إلى المدارس، لكن تم إبعادهن في أعقاب إلغاء في اللحظة الأخيرة لقرار طالبان بإعادة فتح المدارس لهن.

ولم تعط الحركة التي تولت السلطة في البلاد في حرب خاطفة في أغسطس 2021، أي مبرر للتحول، مما أثار احتجاجا على الصعيد الوطني، وطالبت منظمات دولية وحكومات العالم أيضا حركة طالبان يإعادة النظر في قرارها على الفور.