الكرملين يعلق على تصريحات بايدن.. تقلل فرص تحسين العلاقات

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 مارس 2022 07:16 مساءً - منذ 40 دقيقة

آخر تحديث: 26 - مارس - 2022 6:15 مساءً

انتقدت روسيا تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخيرة والتي وصف فيها نظيره فلاديمير بوتين بأنه “جزار”، مشيرة إلى أنها تقلل من فرص تحسين العلاقات.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، إن “تصريحات الرئيس بايدن الأخيرة، حول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تقلل فرص تحسين العلاقات بين البلدين

و وصف الرئيس الأميركي جو بايدن، نظيره الروسي فلاديمير بوتين بـ”الجزّار”، خلال لقائه لاجئين أوكرانيين في وارسو، اليوم السبت.

ورداً على سؤال حول رأيه “بفلاديمير بوتين نظراً لما يفعله بهؤلاء الناس”، قال بايدن: “إنه جزّار”.

كما قال بايدن إنه غير متأكد من أن روسيا غيرت استراتيجيتها من عمليتها العسكرية في أوكرانيا، وذلك بعد أن قالت موسكو إنها تركز حالياً على “التحرير” الكامل لإقليم دونباس الانفصالي بشرق أوكرانيا.

وردا على سؤال أحد الصحافيين عما إذا كانت روسيا غيرت استراتيجيتها قال بايدن “لست متأكداً أنهم فعلوا ذلك”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال بايدن لنظيره البولندي أندري دودا، إن الولايات المتحدة تعتبر البند الخامس من معاهدة حلف شمال الأطلسي الخاصة بالدفاع المشترك “واجباً مقدساً”.

وقال بايدن لدودا: “يمكنكم الاعتماد على ذلك.. من أجل حريّتكم وحريّتنا”، فيما قال الرئيس البولندي إن مواطنيه يشعرون “بتهديد كبير” من جراء النزاع الدائر في أوكرانيا.