بايدن يصف بوتين بـ”الجزار”

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 مارس 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 26 - مارس - 2022 5:40 مساءً

إلى جانب التصعيد العسكري وتواصل المعارك المستمرة في أوكرانيا، تستمر حرب التصريحات على المستوى السيااسي أيضا.

و وصف الرئيس الأميركي جو بايدن، نظيره الروسي فلاديمير بوتين بـ”الجزّار”، خلال لقائه لاجئين أوكرانيين في وارسو، اليوم السبت.

ورداً على سؤال حول رأيه “بفلاديمير بوتين نظراً لما يفعله بهؤلاء الناس”، قال بايدن: “إنه جزّار”.

كما قال بايدن إنه غير متأكد من أن روسيا غيرت استراتيجيتها من عمليتها العسكرية في أوكرانيا، وذلك بعد أن قالت موسكو إنها تركز حالياً على “التحرير” الكامل لإقليم دونباس الانفصالي بشرق أوكرانيا.

وردا على سؤال أحد الصحافيين عما إذا كانت روسيا غيرت استراتيجيتها قال بايدن “لست متأكداً أنهم فعلوا ذلك”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال بايدن لنظيره البولندي أندري دودا، إن الولايات المتحدة تعتبر البند الخامس من معاهدة حلف شمال الأطلسي الخاصة بالدفاع المشترك “واجباً مقدساً”.

وقال بايدن لدودا: “يمكنكم الاعتماد على ذلك.. من أجل حريّتكم وحريّتنا”، فيما قال الرئيس البولندي إن مواطنيه يشعرون “بتهديد كبير” من جراء النزاع الدائر في أوكرانيا.

واستعاد بايدن في تصريحه عن الحرية مقولة كانت سائدة إبان الانتفاضة البولندية على الاحتلال الروسي تُستخدم في سياق إظهار أن التمرد على الإمبراطورية الروسية يرمي إلى تحرير الشعبين البولندي والروسي من طغيان القياصرة.

وقال بايدن إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان “يعوّل على انقسام حلف شمال الأطلسي”، مشدداً على أن هذا الانقسام لم يقع.

من جهته، أكد الرئيس البولندي أن العلاقات البولندية – الأميركية “مزدهرة” و”تعزّزت بشكل كبير” بزيارة الرئيس الأميركي، مشدداً على أن بولندا حليفة “حقيقية” للولايات المتحدة.