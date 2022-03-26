بايدن: الناتو موحد وبوتين فشل في الوقيعة بين دول أوروبا

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 مارس 2022 07:16 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 26 - مارس - 2022 4:36 مساءً

قال الرئيس الأمريكي، اليوم السبت، إن استقرار أوروبا مهم للولايات المتحدة ولا يمكن أن نسمح بأي إخلال بالأمن الأوروبي.

وأكد بايدن في مؤتمر صحفي من بولندا، على التزام الولايات المتحدة بشكل مقدس بالمادة الخامسة لحلف الناتو.

وشدد على أن الولايات المتحدة يجب أن تقوم بدورها إزاء الأزمة الإنسانية عبر استقبال نحو 100 ألف لاجئ من أوكرانيا.

وأضاف بايدن: “الناتو موحد تماما ولا اختلافات في الرؤى، ومحاولات بوتين للوقيعة بين الجانبين الشرقي والغربي لأوروبا فشلت”.

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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن بحث مع وزيري خارجية ودفاع أوكرانيا بذل مزيد من الجهود لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن أراضيها. واضاف أن بايدن أطلع الوزيرين الأوكرانيين على جهود الولايات المتحدة الرامية لحشد دعم عالمي لحرب أوكرانيا ضد روسيا، كما ناقش الجانبان بذل مزيد من الجهود “لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن أراضيها”.

وأضاف البيت الأبيض في بيان أن الجانبين بحثا أيضا الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة من أجل “محاسبة” الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على العملية العسكرية بالتنسيق مع حلفائها وشركائها، بما في ذلك العقوبات الجديدة التي أعلنها بايدن في بروكسل يوم 24 الحالي.

وكان الرئيس بايدن، أجرى اليوم السبت، محادثات مع وزيري الخارجية والدفاع الأوكرانيين في فندق في وسط وارسو خلال لقاء جمعهما مع نظيريهما الأميركيين.

وجلس بايدن في هذا اللقاء الأول مع مسؤولين أوكرانيين كبار منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، إلى طاولة بجانب وزيري الخارجية والدفاع الأميركيين أنطوني بلينكن ولويد أوستن، مقابل وزيري الخارجية والدفاع الأوكرانيين .