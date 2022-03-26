شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات من تسونامي بعد ثوران بركان في الفلبين (شاهد) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير:

ثار بركان في الفلبين، اليوم السبت، مطلقا أعمدة من الرماد والأبخرة إلى مئات الأمتار، وطلبت السلطات من سكان المناطق القريبة المغادرة، وسط تحذير من وقوع تسونامي.

وفي فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر بركان تال الواقع في بحيرة جنوب مانيلا، وهو من أكثر البراكين نشاطا في بلد كثيرا ما يشهد ثوران براكين وزلزال بسبب موقع الفلبين على “حلقة النار” في المحيط الهادئ وهي منطقة ذات نشاط زلزالي مرتفع.

وحذر المعهد من مزيد من الثوران البركاني، ما من شأنه أن يطلق انبعاثات سريعة من الغازات والرماد والركام والتسبب بموجات مد عاتية “تسونامي”.