شكرا لقرائتكم خبر عن بـ «التهديدات النووية».. رئيس أوكرانيا يتهم روسيا بتأجيج الصراع والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، روسيا بتأجيج الصراع في العالم بعد تهديد موسكو باستخدام السلاح النووي، مؤكدا أن تصريحات المسؤولين في روسيا يشجّع على حيازة هذا النوع من الأسلحة.

وأوضح زيلينسكي، خلال كلمة أمام مؤتمر “منتدى الدوحة”: “إنهم يتفاخرون بأنهم يستطيعون التدمير بالأسلحة النووية ليس فقط بلدًا معينًا ولكن الكوكب بأسره”، مضيفا “إنهم يخيفوننا باستخدام الأسلحة النووية”.

وقال رئيس أوكرانيا: “في التسعينيات، تخلت أوكرانيا عن ثالث أكبر مخزون نووي في العالم، ومقابل ذلك، تلقت بلادنا ضمانات شملت روسيا”.

وأضاف رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي “الخلاصة هي أن الجميع بحاجة إلى أسلحة نووية لحماية أنفسهم من الغزو الذي يشكل خطورة كبيرة على الجميع”.

يشار إلى أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أعلن، أول أمس الخميس، أن الحلف سيزود أوكرانيا معدات حماية من التهديدات الكيماوية والبيولوجية والنووية، كما سيحمي قواته المنتشرة على الجهة الشرقية من هذه التهديدات.