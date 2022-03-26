شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تعلن تفكيك 148 خلية إرهابية والكشف عن مخططاتها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس التونسي أنه تم تفكيك أكثر من 148 خلية إرهابية والكشف عن مخططاتها من قبل الأمن والحرس التونسيين.

وأوضح حسام الدين الجبابلي في تصريح صحفي اليوم وجود ترابط بين تلك الخلايا وبين الأفراد المتورطين فيها، مشيرا إلى أن التحقيقات أكدت أن الخلية الإرهابية التي استهدفت دورية أمنية وعملية الطعن في يناير الماضي، كانت تخطط أيضاً لاستهداف وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين أثناء زيارته لجنوب البلاد .

وأوضح المسؤول الأمني التونسي وجود تحوّل في الخطط الأمنية في مواجهة الإرهاب والإرهابيين من الاشتباك معهم والقضاء عليهم إلى إلقاء القبض عليهم، مشددا على أنه لم يتم الإعلان عن بعض "الإنجازات"، كما تم القبض على عدد من الأجانب والكشف عن خلايا تنشط في الفضاء السيبراني.