شكرا لقرائتكم خبر عن سماع دوي 3 انفجارات قوية قرب مدينة لفيف الأوكرانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت السلطات في إقليم لفيف بغرب أوكرانيا اليوم السبت أن ثلاثة انفجارات قوية وقعت قرب مدينة لفيف عاصمة الإقليم وحثت السكان على الاحتماء بالملاجيء. وقال حاكم الإقليم ماكسيم كوزيتسكي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يشير إلى منطقة على المشارف الشرقية للمدينة "هناك ثلاثة انفجارات قوية قرب لفيف من اتجاه كريفتشيتسكي. الآن هناك تحذيرات من غارة جوية لذا رجاء الالتزام بالهدوء والاحتماء بالملاجيء". ورأى شهود من رويترز سحابة ضخمة من الدخان الأسود تتصاعد من الجانب الشرقي للمدينة. ولم يتسن على الفور التحقق من سبب الانفجارات.