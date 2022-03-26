26 مارس , 2022 الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ ف ب). دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الدول المنتجة للطاقة اليوم السبت إلى زيادة الإنتاج كي لا تستخدم روسيا ثروتها من النفط والغاز «لابتزاز» البلدان الأخرى. وفي كلمة أمام منتدى الدوحة عبر دائرة تلفزيونية قال زيلينسكي أيضاً إنه لا يوجد بلد آمن من صدمات اضطرابات سلاسل الغذاء الناجمة عن غزو روسيا لبلاده.

كانت هذه تفاصيل خبر زيلينسكي يدعو منتجي الطاقة إلى زيادة الإنتاج لمنع «الابتزاز» الروسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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