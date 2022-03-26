وزير المالية من الدوحة: الورقة البيضاء اعادت التوازن لاقتصاد العراق

بغداد - ياسين صفوان - أكد وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، اليوم السبت، الورقة البيضاء أعادت التوازن لاقتصاد العراق.

محمد يوسف

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