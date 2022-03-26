العراق والأردن يبحثان مخرجات القمة الرباعية

بغداد - ياسين صفوان - بحث وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، اليوم السبت، مع نظيره الأردنيّ أيمن الصفديّ، في الدوحة، مخرجات القمّة الرباعيَّة التي عُقِدَت في العقبة.



وقالت الخارجية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن حسين "بحث ومع أيمن الصفديّ نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجيَّة الأردنيّ، مخرجات إجتماع القمّة الرباعيَّة الذي عُقِدَت يوم أمس في العقبة بين عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني ورئيس جُموريَّة مصر العربيَّة عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء العراقيّ مصطفى الكاظمي وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربيَّة المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وبحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء في المملكة العربيَّة السعوديّة الأمير تركي بن محمد".



وبينت، أن "ذلك جاء خلال لقاء حسين مع نظيره الأردنيّ في دولة قطر على هامش مُشارَكته في مُنتدى الدوحة في نسخته الـ20. إذ تطرق الجانبان إلى محاور الاجتماع وخاصّة الحرب الدائرة في أوروبا وإنعكاساتها على الوضع على الاقتصاد والأمن الغذائي في المنطقة. كما بحثا سُبُل تطوير التعاون بين البلدين الشقيقين في مُختلف المجالات، وبما يعكس علاقاتهما الأخويّة الاستراتيجيّة والتاريخيّة، وأكَّدا الحرص المُشترَك على إيجاد آفاق أوسع للتعاون، واتخاذ الخطوات العمليّة اللازمة لتحقيق ذلك".



وفي محور آخر، وفق البيان، "تم التطرق إلى لجنة التواصل والتي شُكِّلت أثناء اجتماع وزراء الخارجيَّة العرب في القاهرة، والتخطيط لزيارة موسكو والدول المعنيّة بالحرب الروسيَّة-الأوكرانيَّة".