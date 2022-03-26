شكرا لقرائتكم خبر عن أثار الرعب في إسطنبول.. الدفاع التركية تفكك جسما غريبا طاف بـ «البوسفور» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير:

أطلقت وزارة الدفاع التركية اليوم السبت، تحذيرا للسفن الموجودة بأعالي مضيق البوسفور بعدم التحرك والبقاء في أماكنها، ريثما يتم فحص جسم غريب وجد طافيا، وذلك بعد أيام من تحذير روسيا من أن العديد من الألغام انجرفت بعيدا من بعض الموانئ الأوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع التركية على تويتر إن فريقا من المتخصصين قام بتأمين الجسم وبدأ في تعطيله.

فيما أكدت المديرية العامة لسلامة السواحل أن الصيادين رصدوا الجسم بالقرب من منطقة رسو في أعالي مضيق البوسفور – الذي يصب فيه البحر الأسود – وأبلغوا خفر السواحل بذلك.

وقالت المديرية في تقرير لها بأن السلطات أصدرت إشعارا لاسلكيا للقوارب بأن الجسم كان “على شكل كرة ذات نتوءات تشبه القرون” ، وأنه “من المحتمل أن يكون لغما”.