شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف: مليشيا الحوثي تتخذ حي حده في صنعاء مخازن للأسلحة.. ومناشدة عاجلة للمدنيين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أكد التحالف أن المليشيا الحوثية تتخذ حي حده في صنعاء مخازن للأسلحة و المدنيين دروعاً بشرية. وطالب التحالف من المدنيين الابتعاد عن مخازن الأسلحة وأوكار الحوثيين بحي حده في صنعاء.

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