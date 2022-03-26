شكرا لقرائتكم خبر عن جنود روس يقتلون قائدهم «دهسًا» بسبب مقتل زملائهم في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلن مسؤول غربي، أن قائد لواء البندقية الآلية السابع والثلاثين في روسيا قُتل على يد قواته “نتيجة لحجم الخسائر التي تكبدها اللواء”.

وتابع المسؤول: “نعتقد أنه قُتل عمداً على يد قواته”، مشيراً إلى أنه “دُهس”، حسب وسائل إعلام غربية.

واعتبر أن هذه علامة أخرى على “التحديات المعنوية التي تواجهها القوات الروسية”.

وأشار المسؤول الغربي أن القوات الروسية “وجدت نفسها في وكر دبابير وهي تعاني بشدة”.

كما أعلن عن أسماء 7 جنرالات روس قال إنهم قُتِلوا حتى الآن، وآخر تم عزله خلال الحرب في أوكرانيا.

وقال المسؤول إن اللافت أن جنرال ياكوف ريزانستيف هو آخر مَن لقي حتفه، وقد كان قائداً لجيش السلاح المشترك التاسع والأربعين في المنطقة العسكرية الروسية الجنوبية.

في غضون ذلك، أُعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع إقالة الجنرال فلايسلاف يرشوف من جيش السلاح المشترك السادس.

وأفادت تقارير بأن إقالته المفاجئة سببها الخسائر الفادحة والإخفاقات الاستراتيجية التي شوهدت خلال العملية العسكرية للجيش الروسي في أوكرانيا.

ويعتقد مسؤولون أن حوالي 20 من الكتائب التكتيكية المنشورة في أوكرانيا، والتي يراوح عددها بين 115 و120، “لم تعد فعّالة قتالياً” بسبب الخسائر التي تكبدتها.

وأضاف المسؤول الغربي أنه “عندما يصير نحو سدس قواتك غير فعّال قتالياً بعد شهر من المعارك، فإن ذلك لافت للنظر”.