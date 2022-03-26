«التحالف» يبدأ عملية استجابة لتحييد استهداف المنشآت النفطية (صور)

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم السبت، بدء عملية استجابة لتحييد استهداف المنشآت النفطية أو التأثير على أمن الطاقة، مشيراً إلى أنه نفذ «ضربات جوية لمصادر التهديد في صنعاء والحديدة».

يأتي ذلك في أعقاب اعتداء ميليشيا الحوثي على إمدادات الطاقة في السعودية أمس عبر 16 هجوماً بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية ومقذوفات، طالت منشآت حيوية ومناطق مدنية وسط السعودية وجنوبها وغربها.

وأضاف التحالف، في بيان، أن هدف العملية هو «حماية مصادر الطاقة العالمية من الهجمات العدائية وضمان سلاسل الإمداد»، مؤكدًا: «مارسنا أعلى معايير درجات ضبط النفس لهجمات الحوثيين على المنشآت النفطية».

أعربت دول ومنظمات عن إدانتها بشدة، اليوم (الجمعة)، الاعتداءات الإرهابية المتواصلة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في السعودية، بالصواريخ والطائرات المسيرة.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في اتصال هاتفي أجراه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، على تضامن بلاده الكامل مع السعودية في التصدي لكل المحاولات الساعية للنيل من استقرارها والخليج بوجه عام، مشدداً على الارتباط الوثيق بين أمن واستقرار البلدين الشقيقين.

وأدانت السودان بأقوى العبارات استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق مسيرات مفخخة باتجاه مناطق المملكة، حيث عدَّت وزارة الخارجية السودانية في بيان، الهجمات بأنها تمثل تصعيداً خطيراً فى المنطقة، يتطلب اليقظة واتخاذ جميع التدابير اللازمة لردع هذه الجماعة الإرهابية.

وأكدت السودان موقفها الثابت والداعم للمملكة ضد كل مايعرض أمنها واستقرارها للخطر في ظل استمرار هجمات الحوثيين، وعدم الالتزام بكل الوعود والعهود بالكف عن استهداف المنشآت الحيوية والمدنية.

كما أدانت فرنسا بأشد العبارات الهجمات الحوثية، وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية أن «هذه الهجمات تهدد أمن المملكة واستقرار المنطقة»، مطالبةً بوقف هذه الهجمات واستئناف المناقشات للتوصل إلى اتفاق سياسي شامل تحت رعاية الأمم المتحدة.

وذكرت منظمة التعاون الإسلامي أن العمليات العدائية المتواصلة التي اقترفها الحوثيون تمثل تصعيداً خطيراً حيث استهداف أعيان مدنية ومنشآت اقتصادية حيوية في السعودية، منددة بأشد العبارات بتمادي الميليشيا في ممارساتها الإجرامية، في الوقت الذي تُبذل فيه جهود حثيثة لجمع الأشقاء اليمنيين للحوار من أجل دفع عملية السلام وحقن الدم اليمني.

وأشاد الأمين العام للمنظمة، حسين إبراهيم طه، بما يتحلى به تحالف دعم الشرعية في اليمن من ضبط النفس من أجل إنجاح المشاورات بين اليمنيين، مؤكدة الوقوف إلى جانب السعودية ودعم كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين بها ومنشآتها الاقتصادية.

من جانبه، أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور نايف الحجرف، أن استمرار الاعتداءات واستهداف المنشآت المدنية ومحطات الطاقة، يشكلان تهديداً للأمن والاستقرار، وإضراراً بالاقتصاد العالمي، وإمدادات الطاقة، الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي وقفة حازمة تجاه هذه الاعتداءات وما تمثله من انتهاك للقانون الدولي.

وأشاد بالكفاءة العالية واليقظة المستمرة لقوات الدفاعات الجوية السعودية، والتي تمكنت بفضل الله من اعتراض وتدمير عدد من المسيرات، مؤكداً تضامن دول مجلس التعاون مع المملكة ضد كل ما يستهدف أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

إلى ذلك، قالت وزارة الخارجية الكويتية إن هذه العمليات الإرهابية الجبانة لا تستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن السعودية واستقرار المنطقة فحسب وإنما أيضاً مصادر إمدادات الطاقة العالمية في الوقت الذي يسعى فيه العالم لدعم استقرار تلك الإمدادات وضمان تدفقها، الأمر الذي يتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحازم للجم تلك الاعتداءات ومحاسبة مرتكبيها، مشددة على وقوف دولة الكويت التام إلى جانب السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

من جهتها، أشادت وزارة الخارجية البحرينية بجاهزية ويقظة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي وقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، مؤكدة وقوف البحرين مع السعودية الشقيقة وتضامنها التام معها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها ضد هذه الاعتداءات المتعمدة والممنهجة التي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني.

في السياق ذاته، أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول، إدانة واستنكار بلاده الشديدين لهذه الاعتداءات الإرهابية الجبانة، مُشدداً على تضامن الأردن ووقوفه المطلق إلى جانب السعودية في وجه كل ما يُهدد أمنها وأمن شعبها.

بدوره، أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عن إدانته الهجوم الحوثي الأخير على مواقع في السعودية، مبيناً في تغريدة على «تويتر»، أن هذه الاعتداءات تعرض أرواح المدنيين للخطر، ويجب أن تتوقف.

من جهتها أعربت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، عن استنكارها الشديد وإدانتها المطلقة للاعتداءات المتكررة التي تستهدف بها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدنيين الآمنين والأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية في المملكة.

وعدَّت الأمانة العامة في بيان أصدرته من مقرها بالعاصمة تونس، أن «هذه الاعتداءات جبانة لا تستهدف المدنيين وأمن المملكة واستقرار المنطقة فحسب بل إمدادات الطاقة والإضرار بالاقتصاد العالمي، كما تحاول من خلالها هذه الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران إفشال المساعي الخيِّرة والحميدة في مساعدة الشعب اليمني والتخفيف من معاناته، والجهود المبذولة لحلّ الأزمة اليمنية وإنهاء الحرب في هذا البلد العزيز».

وجدَّدت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية مساندتها المطلقة لجميع الإجراءات والتدابير التي تقوم بها المملكة لحماية أمنها واستقرارها وسيادة أراضيها، كما أشادت بالأدوار البطولية التي تقوم بها القوات الجوية السعودية الباسلة وقوات التحالف في مجابهة تلك التهديدات، والتصدي لكل المحاولات الرامية إلى النيل من أمن واستقرار المملكة، وسلامة منشآتها ومواطنيها والمقيمين فيها.