انت الان تتابع خبر منتسب في الشرطة ينفذ دكة عشائرية شرقي بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أقدم منتسب تابع لقيادة قوات الشرطة الاتحادية، اليوم السبت، على تنفيذ "دكة" عشائرية، شرقي العاصمة بغداد.
وقال مصدر أمني، لـ الخليج 365، إن "منتسباً في الشرطة الاتحادية نفذ دكة عشائرية على محل لبيع المياه المعدنية ضمن منطقة الامين الثانية شرقي العاصمة بغداد".
وأشار إلى أن "ذلك جاء بسبب خلاف على خزان مياه"، مؤكداً "عدم وقوع إصابات واقتصرت الاضرار على الماديات".
وأشار إلى أن "ذلك جاء بسبب خلاف على خزان مياه"، مؤكداً "عدم وقوع إصابات واقتصرت الاضرار على الماديات".