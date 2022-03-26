«سد النهضة.. الاتحاد الأفريقي.. الإرهاب.. الإصلاح المؤسسي».. تفاصيل المؤتمر الصحفي للرئيس السيسي ونظيره الرواندي

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مباحثاته مع نظيره الرواندي بول كاجامي، تناولت التنسيق المشترك في إطار الاتحاد الإفريقي وتجمع الكوميسا الذي ترأسه مصر حاليًّا.

وأشار الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الرواندي بقصر الاتحادية، اليوم السبت، إلى التوافق على أهمية الإسراع من بناء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية وتفعليها.

وأوضح أن مصر تدعم عملية الإصلاح المؤسسي للاتحاد الإفريقي وتقدر جهود الرئيس الرواندي على هذا الصعيد، باعتباره رائدًا لهذا الملف المهم.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مباحثاته مع نظيره الرواندي بول كاجامي، تناولت التعاون القائم في المجال الطبي ومجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.

كما أكد الرئيس أنه فيما يتصل بعملية بناء الكوادر الهادفة إلى دعم التنمية، فقد أعاد تأكيد مصر بالاستمرار في تسخير إمكانياتها والعمل على توفير التدريب وبناء قدرات الكوادر الرواندية في مختلف المجالات بالتنسيق مع مختلف الجهات المصرية.

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إنه تطرق خلال لقائه بنظيره الرواندى بول كاجامى، إلى تطورات ملف سد النهضة، لافتا إلى أنه أعاد التأكيد على أهمية التعاون المشترك بين جميع دول حوض النيل من منطلق الحرص على المصالح المشتركة وعدم الإضرار بأى دولة.

وأضاف فى مؤتمر صحفى، اليوم السبت، أنه أكد رفض مصر لأى إجراء أحادى من شأنه المساس بمقدرات الشعوب، لا سيما التى تعتمد على النهر كرافد للحياة والتنمية.

ولفت إلى أنه أكد على أهمية التوصل إلى اتفاق قانونى وملزم حول ملء وتشغيل السد فى إطار زمنى مناسب بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمى.