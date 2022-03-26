التحالف يمهل الحوثيين 3 ساعات لإخراج الأسلحة من مينائي الحديدة والصليف

أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن أن المليشيات الحوثية الإرهابية استخدمت مواقع ذات حماية خاصة لمهاجمة المنشآت النفطية بالمملكة، كما أمهل التحالف الحوثيين 3 ساعات لإخراج الأسلحة من مينائي الحديدة والصليف ومطار صنعاء. ولفت التحالف إلى أنه استهدف طائرات مسيّرة مفخخة قيد التجهيز بميناء الحديدة وميناء الصليف، داعيا الحوثيين إلى إخراج الأسلحة من المواقع المحمية وأولها مطار صنعاء الدولي. وأضاف أن الحوثيين يسقطون الحماية عن المواقع المحمية باستخدامها عسكريا، مؤكدا أن العملية العسكرية مستمرة لتحقيق مبدأ الأمن الجماعي.



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