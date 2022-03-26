التحالف: أحبطنا هجوم وشيكا لناقلات النفط في البحر الأحمر

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 مارس 2022 04:09 مساءً - منذ دقيقتين

آخر تحديث: 26 - مارس - 2022 3:54 مساءً

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، استهداف 4 زوارق مفخخة بميناء الصليف كانت قيد التجهيز، مؤكداً: “أحبطنا هجومًا وشيكًا لناقلات النفط”.

وأكد التحالف، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، مقتل 3 خبراء متخصصين في تفخيخ الزوارق وإطلاقها بميناء الصليف.

وأعلن التحالف العربي أنه أمهل ميليشيا الحوثي 3 ساعات لإخراج أسلحتها من مينائي الحديدة والصليف ومطار صنعاء الدولي.

وميناء الصليف يعتبر من أهم الموانئ الاستراتيجية في اليمن، ويقع في الشمال الغربي لمدينة الحديدة.

وكان التحالف قد دعا المدنيين في مدينة الحديدة الساحلية اليمنية على البحر الأحمر إلى عدم الاقتراب من أي موقع أو منشأة نفطية هناك، مؤكداً أنه سيتعامل “مباشرة” مع مصادر التهديد واستهداف المدنيين والمنشآت النفطية.

وطالب التحالف بأن يزيل الحوثيون الأسلحة من مطار صنعاء.

وأعلنت ميليشيا الحوثي الإرهابية أنها شنت هجمات على منشآت طاقة سعودية، أمس الجمعة، وأسفر الهجوم عن إصابة محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة “أرامكو” للنفط في جدة، مما تسبب في اندلاع حريق في صهريجين لكن دون وقوع إصابات.