اليابان تحذر من استخدام روسيا للأسلحة النووية في أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 مارس 2022 04:09 مساءً - منذ 6 دقائق

مع استمرار المعارك في أوكرانيا وتأخر تقدم القوات الروسية وسط مقاومة الجيش الأوكراني، تزداد المخاوف من لجوء القوات الروسية للسلاح النووي .

وقال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، اليوم السبت، إن احتمال استخدام روسيا للأسلحة النووية “حقيقي بشكل متزايد”.

وعبرت اليابان، الدولة الوحيدة التي تعرضت لهجوم بالأسلحة النووية، مراراً عن معارضتها للتسلح النووي.

وزار كيشيدا، الذي يمثل منطقة هيروشيما في البرلمان الياباني، اليوم النصب التذكاري للسلام ومتحف المدينة اليوم السبت مع السفير الأميركي لدى اليابان رام إيمانويل.

وقال كيشيدا لقناة هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة: “عندما يصبح الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية من قبل روسيا حقيقياً بشكل متزايد، أعتقد أن زيارة السفير إيمانويل إلى هيروشيما وتجربته في رؤية الواقع النووي ستصبح رسالة قوية إلى المجتمع الدولي”. وتابع: “أعتقد أن زيارتنا كانت ذات مغزى”.

واعتبر كيشيدا أن الحرب في أوكرانيا تظهر الصعوبات التي تواجه إيجاد عالم بدون أسلحة نووية.

ولم يهدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مباشرة بشن هجوم نووي. لكنه حذر، عندما بدأ العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير، من أن أي شخص يعرقل روسيا سيواجه “عواقب لم يواجهها في تاريخه”، وهو تصريح اعتبره بعض الزعماء تهديداً باستخدام أسلحة نووية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف يوم الثلاثاء إن روسيا لن تستخدم الأسلحة النووية إلا لمواجهة “تهديد وجودي لبلادنا”.

وحذر زعماء مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى يوم الخميس روسيا من استخدام أسلحة بيولوجية أو كيمياوية أو نووية خلال الحرب في أوكرانيا.